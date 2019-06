Gut gebucht in die Hochsaison: "Hoffen auf Super-Sommer"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Das spüren auch die Ferienorte in Schleswig-Holstein. Nicht nur an den Küsten von Nord- und Ostsee, sondern auch in der Holsteinischen Schweiz sei die Buchungslage für die Sommermonate gut bis sehr gut, sagte die Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Manuela Schütze. Die Auslastungsquote reiche je nach Region, Ort und Ferienwoche von sehr guten 70 Prozent in der Holsteinischen Schweiz bis zu 99 Prozent in Grömitz.

"Zur Hauptferienzeit von Mitte Juli bis Mitte August, wenn sich die Sommerferien von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen überschneiden, ist Grömitz zu 99 Prozent ausgelastet", sagte Jacqueline Felsmann vom Tourismus-Service Grömitz. Als Grund sieht sie in erster Linie das Wetter: "Der letzte Sommer an der Ostseeküste hat mit seinen tropischen Temperaturen gezeigt, was er kann und auch das aktuelle, anhaltend schöne Wetter macht Lust auf Strand und Badeurlaub."

Der Supersommer 2018 macht sich auch bei den Vorbuchungen bemerkbar. "Bei uns waren die Unterkünfte für die Sommermonate deutlich früher ausgebucht als in früheren Jahren", sagte Felsmann. Ähnlich sieht es in Heiligenhafen im Kreis Ostholstein und in Eckernförde im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus. Auch Lübeck rechnet für die Stadt und das Ostseebad Travemünde mit mehr Gästen als 2018. "Die Auslastung ist schon sehr gut. Sollte das Wetter weiterhin gut bleiben, wird 2019 das Vorjahr in jedem Fall überholen", sagt Wibke Borns vom Lübeck und Travemünde Marketing.

Selbst die Holsteinischen Schweiz ist mit rund 70 Prozent bereits ungewöhnlich gut gebucht. Hier liegen die Vorbuchungen laut Schütze etwa zehn Prozent über dem Schnitt der Vorjahre. "Das kann durchaus eine Auswirkung des Supersommers 2018 sein", sagte Schütze.

Auch an der Nordsee und auf den Inseln sind die Touristiker mit der Buchungslage zufrieden. Auf Amrum sind die Unterkünfte gut gebucht, nur Anfang Juli und ab Mitte August lassen sich noch freie Zimmer und Wohnungen finden. "Wenn man zwischen Mitte Juli und Mitte August kommen will, wird es schwierig", sagt Frank Timpe von der Amrum Touristik.

Auch auf der Nachbarinsel Föhr sind die Touristiker mit der derzeitigen Buchungslage zufrieden. "Es sieht gut aus bei uns", sagte Ann-Kathrin Meyerhof, Sprecherin bei der Föhr Tourismus. Die Auslastung liege aktuell bei 85 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass sie noch auf 90 Prozent steigt. "Wir rechnen auch wieder mit vielen Tagesgästen", sagte Meyerhof.

Auf der Promi-Insel Sylt ist die Auslastung in den kommenden Wochen ebenfalls gut und im Vergleich zum Vorjahr stabil. "Für Kurzentschlossene gibt es zwar noch freie Unterkünfte in allen Inselorten, sie sollten allerdings flexibel in Sachen Datum und Unterkunftskategorie sein", sagte Jutta Vielberg von der Sylt Marketing.