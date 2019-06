Gastgewerbe optimistisch für den Sommer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Das Gastgewerbe in Schleswig-Holstein blickt zuversichtlich auf die Sommersaison. Der Konjunkturklimaindex der Industrie- und Handelskammer liegt auf der Skala von 0 bis 100 aktuell mit 131,9 Punkten um 14 Zähler höher als vor einem Jahr, wie die IHK am Donnerstag berichtete. "Allerdings betrachten unsere Hoteliers und Gastronomen den Fachkräftemangel weiterhin als großes Risiko", sagte Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen am Donnerstag. Der Index in Schleswig-Holstein steht momentan um einen Punkt unter dem Wert für alle norddeutschen Länder zusammen.

Die Beherbergungsbetriebe in Schleswig-Holstein schätzen ihre Auslastung positiv ein. Besorgt äußerten sie sich dennoch nicht nur über Fachkräftemangel, sondern auch über Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreise sowie hohe Arbeitskosten. 43 Prozent der Betriebe gehen für diesen Sommer davon aus, dass ihre Preise steigen werden.