Ferienorte an den Küsten zum Jahreswechsel gut gebucht

Lübeck/Westerland (dpa/lno) - Auch in diesem Jahr nutzen offenbar viele Menschen die Zeit um den Jahreswechsel für einen Kurzurlaub in Schleswig-Holstein. Viele Ferienorte an Ost- und Nordsee sind nach Angaben der Branche zwischen Weihnachten und dem Jahresbeginn besser gebucht, als im Vorjahr. Viele Menschen kämen bewusst abseits der Hauptsaison nach Schleswig-Holstein, weil sie Entspannung suchten und das gelte ganz besonders für die Zeit über Weihnachten und Neujahr, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Bettina Bunge.