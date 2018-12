Reisekonzern Tui legt Jahreszahlen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Heißer Sommer, weniger Nachfrage und Preiskampf: Der weltgrößte Reisekonzern Tui setzt trotz aller Schwierigkeiten auf gute Geschäfte mit konzerneigenen Hotels, Flugzeugen und Kreuzfahrten. Heute legt der Konzern seine Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 (Ende 30. September) vor. Unlängst hatte Tui-Chef Fritz Joussen seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der um Sonderposten bereinigte operative Betriebsgewinn soll demnach abseits von Währungsschwankungen um mindestens zehn Prozent steigen.

Dass viele Europäer den ungewöhnlich heißen Sommer zu Hause verbracht hatten, ging auch an Tui nicht spurlos vorüber. Daher ist es nach früheren Angaben Joussens unwahrscheinlicher, dass der Konzern seine Gewinnprognose übertreffe. Das Wetter hatte die Nachfrage nach Urlaubsreisen in diesem Sommer gedämpft. Reiseveranstalter und Fluggesellschaften versuchten daher, Kunden mit Preissenkungen in die Ferne zu locken - dies drückte auf den Gewinn.