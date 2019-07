Registrierungspflicht für Unterkünfte: Verstöße aufgefallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Seit der im April eingeführten Registrierungspflicht für Ferienunterkünfte in Hamburg sind den Bezirksämtern 16 Vermittlungsplattformen im Internet negativ aufgefallen. Bei ihnen bestehe der Verdacht, gegen das Hamburger Wohnraumschutzgesetz zu verstoßen, teilte der Senat auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Carsten Ovens mit. Gegen acht der Internetplattformen seien Anhörungsverfahren eingeleitet worden, weitere würden vorbereitet, heißt es in der Antwort vom 2. Juli. Ziel hierbei ist, die Löschung des monierten Inserats zu erreichen. In einem Fall sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren anhängig.

Namen der Vermittler wurden nicht genannt. Der Senat äußere sich nicht zu laufenden Verfahren, hieß es. Der CDU-Politiker warf dem rot-grünen Senat diesbezüglich Intransparenz vor.

Seit dem 1. April dürfen kurzzeitige Übernachtungsangebote in Hamburg auf den Plattformen nur noch mit einer Registrierungsnummer veröffentlicht werden, die über eine Serviceportal online beantragt werden kann. Ohne sie drohen Bußgelder bis zu 500 000 Euro. Die Stadt will so die Zweckentfremdung dringend benötigten Wohnraums verhindern. Bisher seien 3861 Wohnraumschutznummern vergeben worden (Stichtag: 25. Juni).