Hamburgs Wirtschaftssenator kritisiert Kurzzeit-Landstrom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs neuer Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) ist verärgert über die eingeschränkte Nutzung der Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe. "Richtig geärgert hat mich, als ich lesen musste, dass die Anlage jüngst nur zweieinhalb Stunden gelaufen ist", sage Westhagemann der Deutschen Presse-Agentur. Grund für diese Teilversorgung ist das von der Bundesnetzagentur eingeführte "Hochlastzeitfenster", das den Stromverbrauch in Deutschland steuern soll. Werde in diesem Zeitfenster Strom bezogen, steigen die Netzentgelte dramatisch an, wie jüngst aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Hamburger Linken hervorging. "Da muss man doch einen Weg finden, dieses Problem schnellstmöglich lösen zu können", appellierte Westhagemann an die Bundesregierung. Die Energieversorgung über die Landstromanlage beanspruchte bisher nur die Reederei Aida Cruises aus Rostock. Diese Art der Energieversorgung ist deutlich teurer als der Einsatz von schwefelarmen Marinediesel in den Schiffsgeneratoren.