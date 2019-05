Hamburg als Reiseziel gefragt: Zuwachs im ersten Quartal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hansestadt Hamburg ist auch im ersten Quartal dieses Jahres wieder ein beliebtes Reiseziel gewesen. In den ersten drei Monaten wurden 2,98 Millionen Übernachtungen in Hotels und Pensionen der Hansestadt gebucht, 1,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. 2,3 Millionen Übernachtungen stammten von Gästen aus Deutschland, ein Plus von 1,4 Prozent. Stärker legte der Auslandstourismus mit einem Zuwachs von 2,3 Prozent auf mehr als 665 000 Übernachtungen zu. Laut Statistik hat sich die Zahl der Betriebe seit Jahresbeginn um neun auf 402 erhöht. Sie halten für die Übernachtungsgäste mehr als 69 000 Betten bereit.