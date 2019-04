Alsterfontäne auf Binnenalster wieder in Betrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Wahrzeichen auf der Binnenalster sprudelt wieder. Staatsrat Jan Pörksen und der Bezirksamtsleiter von Hamburg Mitte, Falko Droßmann (beide SPD), starteten am Dienstag die Alsterfontäne gemeinsam mit Michael Prinz, Geschäftsführer von Hamburg Energie. "Die Fontäne auf der Binnenalster gehört ähnlich wie die Alsterschwäne zu Hamburg - beide prägen unser Stadtbild", sagte Pörksen. Auch in ihrem 33. Jahr wird sie bis November täglich von 9.00 bis 24.00 Uhr sprudeln. Die Alsterfontäne ging nach Angaben der Stiftung Binnenalster erstmals im April 1987 in Betrieb und erfreut seitdem Hamburger wie Touristen.