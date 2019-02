Weniger Touristen und Gästeübernachtungen 2018 in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach den hohen Gästezahlen im Lutherjahr 2017 sind im vergangenen Jahr wieder weniger Touristen nach Thüringen gekommen. Gut 3,84 Millionen Besucher bedeuteten einen Rückgang um 0,8 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Sie buchten knapp 9,9 Millionen Übernachtungen, was ebenfalls einem leichten Rückgang um 0,7 Prozent entspricht. Nicht nur der seit Jahren schwächelnde Thüringer Wald, die wichtigste Urlaubsregion im Freistaat, sondern auch der eigentlich boomende Städtetourismus war davon betroffen. Im Schnitt hielten sich Urlauber 2,6 Tage in Thüringen auf. Die hiesige Tourismusbranche versucht seit Jahren, die 10-Millionen-Grenze bei Gästeübernachtungen zu knacken.