Erfurt (dpa/th) - Das Erfurter Messegelände lockt wieder die Reiselustigen. Am Donnerstag eröffnete hier die diesjährige Urlaubsmesse "Reisen und Caravan" ihre Pforten. Schon kurz nach dem Auftakt füllten sich die Ausstellungsflächen mit Besuchern, wie eine Sprecherin des Veranstalters RAM Regio Ausstellungs GmbH sagte. Mit dem größten Publikumszuspruch an den vier Messetagen werde allerdings am Wochenende gerechnet. Vertreten sind bis Sonntag 280 Aussteller. Die Ausstellungsfläche ist im 27. Jahrgang der Touristikmesse auf rund 25 000 Quadratmeter erweitert worden.

Gezeigt werden unter anderem mehr als 200 Reisemobile und Caravans, außerdem präsentieren sich rund 20 Campingplätze inner- und außerhalb Deutschlands. Golf-Interessierte finden Tipps zum Urlaub mit Trolley und Golfschläger. Ein Spezialthema ist laut Veranstaltern der Abenteuerurlaub in der Ferne. Außerdem werden Reiseerlebnisse in 154 Vorträgen geschildert. Im vergangenen Jahr zählte die Messe rund 30 000 Besucher.

2017 hatte die Tourismusbranche in Thüringen 9,9 Millionen Übernachtungen und 3,9 Millionen Gästeankünfte verzeichnet.