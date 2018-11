Thüringens größte Reisemesse beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für vier Tage verwandelt sich das Messegelände in Erfurt in ein großes Reisebüro. Heute beginnt in der Landeshauptstadt die Messe "Reisen und Caravan". Bis Sonntag präsentieren nach Angaben der Veranstalter 280 Aussteller auf rund 25 000 Quadratmetern ihre Angeboten in drei Messehallen vor.

Ein Spezialthema beschäftige sich in diesem Jahr mit Abenteuern in der Ferne sowie mit Golfurlaub. Der Caravan-Bereich der Messe sei in diesem Jahr so groß wie noch nie. Etwa 40 Marken und verschiedenste Modelle sind laut Veranstalter vertreten. Im vergangenen Jahr zählte die Messe rund 30 000 Besucher.