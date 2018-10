Thüringen soll neues Vier-Sterne-Hotel bekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen soll ein neues Vier-Sterne-Hotel bekommen. Als Standort für das Projekt, in das eine zweistellige Millionensumme fließen könnte, sei Oberhof im Gespräch, heißt es in der Thüringer Tourismuswirtschaft. Investor sei eine österreichische Hotelgruppe. Das Wirtschaftsministerium wollte sich mit Verweis auf eine Pressekonferenz am Mittwoch, bei der es um ein touristisches Investitionsvorhaben geht, zu den Angaben nicht äußern.

Anfang 2018 war bei der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) ein spezielles Team gebildet worden, um Hotelbetreibern und Tourismusanbietern Thüringen als Investitionsstandort schmackhaft zu machen. Nach früheren Angaben des Wirtschaftsministeriums wird seitdem über 17 Investitionsprojekte im Tourismus verhandelt, darunter über 14 Hotelneubauten. Das Land nimmt bereits seit mehreren Jahren Anlauf, um die selbst gesetzte Hürde von jährlich zehn Millionen Übernachtungen zu überspringen. Dazu sollen möglichst Projekte mit überregionaler Strahlkraft beitragen.