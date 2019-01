Starker Rückgang ausländischer Thüringen-Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl ausländischer Besucher in Thüringen ist von Januar bis Oktober 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark zurückgegangen. 232 000 Gäste aus dem Ausland bedeuteten ein Minus von 7,9 Prozent, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Bei 3,1 Millionen Touristen aus Deutschland war der Rückgang um 0,7 Prozent deutlich geringer. Der Rückgang machte sich auch bei den Übernachtungen bemerkbar, bei den Besuchern aus dem Ausland war der Rückgang mit minus 8,1 Prozent ausgeprägter als bei den deutschen Touristen.

Nur in drei Reisegebieten konnte eine positive Entwicklung in den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 verzeichnet werden. Insbesondere das Eichsfeld konnte hier punkten, hier gab es ein Plus von 9,5 Prozent bei den Ankünften und 5,5 Prozent bei den Übernachtungen. Den höchsten Rückgang musste das Saaleland mit 4,1 Prozent bei den Ankünften und 7,1 Prozent bei den Übernachtungen verzeichnen.