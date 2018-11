Rund 30 000 Besucher bei Reisemesse in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mehr als 30 000 Besucher hatte Thüringens größte Reisemesse in diesem Jahr. Die Messe "Reisen und Caravan" in Erfurt habe Gäste auch aus anderen Bundesländern angelockt, teilte die Ram Regio Ausstellungs GmbH als Veranstalter am Sonntag zum Abschluss mit. Damit bewegte sich die Besucherzahl für die viertägige Schau etwa auf dem Vorjahresniveau. Seit Donnerstag hatten sich mehr als 300 Aussteller mit ihren Angeboten präsentiert.

Bei der 27. Ausgabe der Touristikmesse in Thüringens Landeshauptstadt war die Ausstellungsfläche auf rund 25 000 Quadratmeter erweitert worden. Gezeigt wurden unter anderem mehr als 200 Reisemobile und Caravans. Es stellten sich rund 20 Campingplätze vor, die teils auch außerhalb Deutschlands liegen. Eines der Sonderthemen widmete sich in diesem Jahr dem Urlaub mit Trolley und Golfschläger.

In Thüringen hatte die Tourismusbranche im vergangenen Jahr 9,9 Millionen Übernachtungen und 3,9 Millionen Gäste verbucht.