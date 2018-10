Familienhotel mit vier Sternen in Oberhof geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Oberhof (dpa/th) - In Thüringens wichtigstem Wintersportort Oberhof ist der Neubau eines Familienhotels mit vier Sternen geplant. In dem Haus könnten nur Familien mit Kindern Urlaub machen, sagte der österreichische Investor Ernst Mayer am Mittwoch in Erfurt. Die Investitionssumme bezifferte er auf etwa 50 Millionen Euro. Es solle ein Hotel mit 120 Zimmern und 500 Betten entstehen. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will Thüringen das Projekt fördern, weil es sich bei Mayers Hotel-Unternehmen um einen mittelständischen Betrieb handele.

Anfang 2018 war bei der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) ein spezielles Team gebildet worden, um Hotelbetreibern und Tourismusanbietern Thüringen als Investitionsstandort schmackhaft zu machen. Das Land nimmt bereits seit mehreren Jahren Anlauf, um die selbst gesetzte Hürde von jährlich zehn Millionen Übernachtungen zu nehmen.