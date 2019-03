Schleswig-Holstein bereitet sich auf Strandkorb-Saison vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Büsum (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Tourismus-Orte bereiten sich auf die Strandkorb-Saison vor. An Nord und Ostsee werden zurzeit die Strandkörbe auf Verschleiß und Beschädigungen kontrolliert. Handwerker müssen an den Körben aus Holz, Reet und Plastik noch vor Beginn der Badesaison abgeblätterte Farbe und zerschlissene Polster erneuern, die Klapptische richten, herausgerissene Fußbänke reparieren und beschädigte Markisen ersetzen. "Mutwillige Zerstörungen sind heute selten", sagte Bauhofmitarbeiter Olaf Lange in Büsum. Die Strandkorb-Saison startet an den Küsten meist im April.