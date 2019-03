Bremen: Mehr Übernachtungen, mehr Hotels, höhere Auslastung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Hansestadt Bremen erfreut sich bei Touristen und Geschäftsreisenden einer wachsenden Beliebtheit. Das zeigen die Übernachtungszahlen, die 2018 um 4,9 Prozent auf rund 2,1 Millionen anstiegen, wie die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) am Montag mitteilte. Im Bundesland Bremen, also Bremen und Bremerhaven, waren es sogar 2,6 Millionen (plus 5,8 Prozent). Im Durchschnitt blieben die Touristen zwei Nächte. Bis 2025 soll die Zahl der Übernachtungen allein in der Stadt Bremen auf rund drei Millionen steigen.

Das Angebot erhöhte sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich: Boten in der Stadt 2008 72 Hotels 7750 Betten an, waren es 2018 89 Hotels und rund 11 170 Betten. "Das sind über 3400 Betten mehr in zehn Jahren, ein Plus von 44 Prozent. Positiv ist, dass trotz des Zuwachses an Hotels die Bettenauslastung ebenfalls stieg, von 45,6 Prozent in 2008 auf 47,5 Prozent im vergangenen Jahr", sagte BTZ-Sprecherin Maike Bialek.

Beim Ranking der Touristen aus dem Ausland führen die Niederlande auf Platz eins, gefolgt von Großbritannien, den USA, Schweden und Frankreich. Laut BTZ bestreiten mehr als 33 000 Menschen im Bundesland ihren Lebensunterhalt durch den Tourismus. Rund 1,7 Milliarden Euro betrage der Brutto-Umsatz durch Tages- und Übernachtungstourismus in der Stadt Bremen.