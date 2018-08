Bremen bei Touristen gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bremen hat im ersten Halbjahr 2018 mehr Touristen angelockt. Von Januar bis Ende Juni besuchten rund 650 000 Gäste das kleinste Bundesland und damit fast 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 6,5 Prozent auf fast 1,2 Millionen. Der Großteil der Gäste kam aus Deutschland. Knapp 117 000 reisten aus dem Ausland an, die meisten aus den Niederlanden, gefolgt von Großbritannien und Dänemark. Über den größten Zuwachs konnte sich Bremerhaven freuen. Dort stieg die Zahl der Gäste um fast 12 Prozent auf fast 110 000. Damit übertraf die Stadt nach Angaben des Statistischen Landesamtes erstmals in den ersten sechs Monaten die 100 000er-Marke.