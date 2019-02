Runder Tisch gegen Verkehrs-Chaos im Oberharz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunlage (dpa) - Mit einem Runden Tisch reagiert der Landkreis Goslar auf das an Winterwochenenden zunehmend größere Verkehrs-Chaos im Oberharz. "Wir wollen Behörden, Kommunen, den Nationalpark und alle sonstigen Beteiligten zusammen holen, um über Lösungen zu beraten", sagte Verwaltungssprecher Maximilian Strache. Für die laufende Saison seien kurzfristig zwar noch keine Verbesserungen zu erwarten. Er hoffe aber, dass Möglichkeiten gefunden werden, um ab dem kommenden Winter ähnliche Zustände wie am vergangenen Wochenende zu vermeiden. Weil es rund um die Wintersportzentren vergleichsweise wenig Parkplätze gibt, bilden sich nach Angaben der Polizei überall lange Warteschlangen. Viele Autofahrer stellten die Straßenränder mit ihren Fahrzeugen zu, so dass die Beamten alle Mühe hätten, die Rettungswege freizuhalten.