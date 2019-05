Geld für Ausbau des Campingplatzes am Großen Goitzschesee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Um den Campingplatz am Großen Goitzschesee in Bitterfeld-Wolfen noch attraktiver zu machen, fließen Landesfördermittel in eine Erweiterung. Die Investition in Höhe von 2,9 Millionen Euro wird mit 870 000 Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" unterstützt. Den Fördermittelbescheid übergibt Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch heute an die Betreiber. Gebaut werden vier Ferienhäuser, außerdem bekommen Zelte mehr Platz und Wohnmobile mehr Stellfläche. Auch ein Gemeinschafts- und Sanitärtrakt sowie ein Gastronomie- und Freizeitgebäude sind geplant.

Der Große Goitzschesee ist der größte See des Seengebiets, das aus dem ehemaligen Braunkohlentagebau Goitzsche hervorgegangen ist. Er ist der zweigrößte See im sogenannten Mitteldeutschen Seenland und bei Urlaubern und Wassersportlern sehr beliebt.