Granitzhaus mit neuer Ausstellung wiedereröffnet

Granitz (dpa/mv) - Im Granitzhaus am Jagdschloss Granitz auf Rügen öffnet am Donnerstag nach zweijährigem Umbau des Informationszentrums eine neue Ausstellung. Sie soll den Besuchern die Besonderheiten, Aufgaben und Ziele des Biosphärenreservats Südost-Rügen nahebringen. "Die Ausstellung und ein neuer Naturerlebnispfad im Außenbereich erweitern das touristische Angebot für die jährlich über 40 000 Besucher des Informationszentrums", sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch. Der Tourismus sei der wichtigste Wirtschaftszweig auf der Insel und daher untrennbar mit der regionalen Entwicklung verbunden.

Auch in der neuen Ausstellung spiele der Tourismus eine wichtige Rolle. "Schutzgebiete können zu Vorreitern eines naturverträglichen Tourismus werden, vorausgesetzt die regionalen Akteure arbeiten gut zusammen", meinte der Minister. Im Biosphärenreservat Südost-Rügen sei das der Fall. Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft hätten ein Partnernetzwerk aufgebaut, das sowohl dem Naturschutz als auch der wirtschaftlichen Entwicklung nutze. Es gebe schon fast 30 Partnerbetriebe.

Das Granitzhaus ist bis Oktober geöffnet. Außer der kleinen Ausstellung auf 126 Quadratmetern werden auch Rangerführungen entlang des ebenfalls neu eröffneten "Pfades der Sinne" angeboten.