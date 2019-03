Thüringen punktet auf ITB

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Vor allem das Bauhaus und die Bundesgartenschau haben Besucher des Thüringer Stands bei der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin interessiert. Allein zur 2021 in Erfurt geplanten Bundesgartenschau seien 150 Gespräche mit Fachbesuchern geführt worden, sagte Theresa Dunkel, eine Pressesprecherin der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) auf dpa-Anfrage am Sonntag. Auch zur vor 100 Jahren in Weimar gegründete weltberühmte Architektur- und Design-Schule Bauhaus informierten sich Reiseveranstalter und private Besucher etwa mit Blick auf Übernachtungsmöglichkeiten, wie Dunkel sagte.

"Dabei ging es auch um Thüringer Geheimtipps zum Bauhaus außerhalb Weimars, wie etwa die Erfurter Wohn- und Wirkungsstätte der Bauhaus-Weberin Margaretha Reichardt", berichtete die Sprecherin. Insgesamt hätten Standmitarbeiter rund 1500 Gespräche allein an den drei nur für Fachpublikum vorgesehenen Messetagen geführt.

An dem rund 620 Quadratmeter großen Thüringen-Stand war das Land mit insgesamt 19 Ausstellern vertreten. Darunter waren einzelne Tourismusregionen, wie etwa der Thüringer Wald, aber auch Hotels und Einrichtungen wie die Klassik Stiftung Weimar zu finden.

Als Schwerpunkt für die Reisesaison 2020 präsentierte sich Thüringen mit seiner Musiklandschaft. Dazu wurde auch auf Hörproben gesetzt: vom 1685 in Eisenach geborenen Komponisten Johann Sebastian Bach, über Musik der jüdisch geprägten Achava-Festspiele Thüringen bis hin zum Erfurter Pop-Musiker Clueso.

"Wir stehen als Reiseland vor der großen Herausforderung, uns ständig neu erfinden zu müssen", teilte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Sonntag mit. Themenjahre schafften dafür Anreize. "Die Qualitätserwartungen der Touristen sind zuletzt erheblich gestiegen - und sie steigen weiter. Und: Als Urlauber erwartet man das Besondere, Nicht-Alltägliche", so Tiefensee. In beiden Bereichen müsse Thüringen noch besser werden.