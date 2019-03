Senatschef Müller: Reisen ist politisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erinnert Urlauber zum Auftakt der Reisemesse ITB an die politische Dimension ihres Urlaubs. "Reisen ist heute längst politisch", teilte der SPD-Politiker am Dienstag mit. Reisende hätten Mitgefühl, wenn Beschäftigte der Tourismuswirtschaft in Elend lebten. "Immer mehr Urlauber fühlen sich abgestoßen, wenn Regimes Freiheits- und Menschenrechte missachten."

Nach Angaben von Reiseveranstaltern sind für diesen Sommer Reiseziele in der Türkei besonders gefragt. Kritik gab es vor der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) am diesjährigen Partnerland Malaysia. Der Grünen-Politiker Volker Beck warf der Regierung eine Politik gegen Homosexuelle und Juden vor.

Auf der ITB präsentieren von Mittwoch bis Sonntag rund 10 000 Aussteller ihre Urlaubsangebote. Nach den Fachbesuchertagen ist die Messe am Wochenende für das Privatpublikum geöffnet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wollte die ITB am Mittwochabend offiziell eröffnen.