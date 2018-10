Sachsen wird Partnerland der Tourismus-Börse 2021

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Berlin (dpa/sn) - Sachsen wird 2021 Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse Berlin. "Wir erhoffen uns davon natürlich noch mehr Aufschwung im Tourismus", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag in Dresden. Neben Branchen wie Automobil und Mikroelektronik sei auch der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Freistaat. Kretschmer kündigte einen Ideenwettbewerb für die größte Tourismusmesse der Welt mit rund 10 000 Ausstellern aus etwa 185 Ländern an. Die ITB hat traditionell ein Partnerland.