Konferenz zur Zukunft des Bergtourismus

Berchtesgaden (dpa/lby) - Rund 300 Touristiker aus Europa und Asien diskutieren derzeit im oberbayerischen Berchtesgaden über die Zukunft des Bergtourismus unter anderem in den Alpen und im Himalaya. Unter anderem geht es um die Folgen des Klimawandels und einen nachhaltigen Bergtourismus. Heute wollen Teilnehmer, darunter Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) sowie der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß (CDU), bei einer Pressekonferenz die Themen vorstellen.

Die Konferenz kommt erstmals nach Deutschland. Das Berchtesgadener Land hatte sich bei der Bewerbung gegen China und andere europäische Orte durchgesetzt.

Die Teilnehmer aus Asien wollen auch von den bayerischen Kollegen lernen - etwa bei einer Exkursion in das Bergsteigerdorf Ramsau. Die in der Initiative Bergsteigerdörfer vereinten Ortschaften legen Wert auf nachhaltigen Tourismus und verzichten möglichst auf neue Erschließungen, Liftanlagen und künstliche Beschneiung. Auch die bayerische Staatsregierung sieht in Nachhaltigkeit einen zentralen Baustein für ein neues Leitbild des Tourismus in Bayern.

Exkursionen sind auch zu dem umliegenden Bergen Predigtstuhl und Jenner sowie zum Obersalzberg geplant, wo gerade das NS-Dokumentationszentrum umgebaut wird. Der Obersalzberg diente der NS-Führung als hermetisch abgeriegeltes Urlaubsdomizil, Adolf Hitler empfing dort auch Staatsgäste. Die Konferenz endet am Dienstag.