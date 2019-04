Osterbräuche locken Tausende Besucher nach Bautzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa) - Bautzen will zu Ostern wieder ein guter Gastgeber sein. Besucher erwarte am langen Wochenende ein Programm rund um Traditionen, Handwerk und Kultur, sagte der Vorsitzende des Tourismusvereins Bautzen, Dietmar Stange, am Montag. "In Bautzen sind die christlichen Traditionen eng mit der Kultur und den Bräuchen der Sorben verbunden. Viele Menschen aus Deutschland und dem Ausland interessieren sich für diese Einzigartigkeit." Alle Pensionen und Hotels seien in der Stadt und der näheren Umgebung bereits seit Wochen ausgebucht. Es werden einige tausend Gäste erwartet.

Vor allem locken die Gäste die Osterreiter. Bei diesen Prozessionen verkünden die Sorben vom Rücken der Pferde die Auferstehung Christi im Städtedreieck Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz. Rund um diesen Brauch sind in Bautzen weitere Veranstaltungen gewachsen wie das Eierschieben - ein traditionelles Kinderfest -, Mitmachangebote rund um das Verzieren von Ostereiern mit sorbischen Techniken, geführte Stadtrundgänge, Konzerte sowie Ostermärkte in der Hammermühle und im Stadtzentrum.