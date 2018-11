Harzer Tourismus-Verband wächst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Sachsa (dpa/lni) - Der Harzer Tourismusverband (HTV) wächst. Die im Verein "Harzer Klostersommer" zusammengeschlossenen sechs Klosteranlagen der Region sind am Montag in den länderübergreifend agierenden Tourismusverband eingetreten. Der HTV habe deshalb eigens die neue Abteilung "Harzer Klöster" gebildet, teilte HTV-Geschäftsführerin Carola Schmidt am Rand des Harzer Tourismustages 2018 am Montag im südniedersächsischen Bad Sachsa mit.

Im HTV sind rund 230 Kommunen, touristische Einrichtungen und Unternehmen aus den Harz-Anrainerländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengeschlossen. Ziel des 1904 gegründeten Verbands ist eine gemeinsame Vermarktung der touristischen Region Harz. Dem schlössen sich jetzt auch die ehemaligen Klöster in Walkenried, Wöltingerode, Brunshausen (Niedersachsen) sowie Michaelstein, Drübeck und Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) an, die jedes Jahr im Sommer gemeinsam ein Kulturprogramm offerieren, sagte Schmidt.

Für das touristische Jahr 2018 zog die HTV-Geschäftsführerin im Übrigen eine positive vorläufige Bilanz. Bis einschließlich August seien die Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,5 Prozent gestiegen. Davon hätten alle Teile des Harzes nahezu gleichmäßig profitiert.