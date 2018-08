Amelinghausen sucht seine neue Heidekönigin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amelinghausen (dpa/lni) - Die Nachfolgerin der amtierenden Heidekönigin wird am Sonntag in Amelinghausen im Landkreis Lüneburg gewählt. Die Wahl mit anschließendem Festumzug durch den Ort ist der Höhepunkt des Heideblütenfestes, das in diesem Jahr zum 69. Mal gefeiert wird. Die noch amtierende Regentin Anika Kuklinski (24) wird am Nachmittag ihrer Nachfolgerin Purpurmantel und Krone übergeben.

"Es war ein wirklich schönes Jahr, das möchte ich nicht missen", sagte Kuklinski, die Bauingenieurwesen studiert. "Es sind tolle Erfahrungen, an denen man wachsen kann - und dann ist es einfach eine schöne Tradition", erklärte sie am Freitag. "Zu den Höhepunkten gehörte die Grüne Woche in Berlin, aber auch die vielen Bälle in der Lüneburger Heide haben mir viel Freude gemacht, das gönne ich meiner Nachfolgerin."

Bewerberinnen können sich jedes Jahr direkt am Veranstaltungsort auf dem Kronsberg melden, eine Jury trifft dann die Entscheidung. Bewertet werden nach Angaben der Veranstalter allgemeines Auftreten, sprachliche Gewandtheit und Aussehen. Bekannteste Heidekönigin ist Schauspielerin Jenny Elvers (46), sie wurde 1990 gewählt. Die neue Königin wird die Region ein Jahr lang bundesweit repräsentieren. Auch andernorts werden in den kommenden Wochen Heide-Königinnen gekrönt, so in Schneverdingen (Heidekreis) am 26. August.