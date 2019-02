Zoll findet Hundewelpen im Kofferraum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Zöllner haben fünf Hundewelpen im Kofferraum eines Autos bei Gildehaus nahe der niederländischen Grenze entdeckt. Den Beamten war bei einer Fahrzeugkontrolle an der Autobahn 30 ein Welpe auf dem Schoß des Beifahrers aufgefallen. Bei der weiteren Durchsicht fanden die Ermittler fünf weitere American Staffordshire Terrier im Alter von jeweils fünfeinhalb Wochen. Fahrer und Beifahrer aus Osteuropa hätten am Mittwoch weder einen Kaufvertrag noch EU-Heimtierausweise vorlegen können, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Donnerstag mit. Die sechs Tiere seien daraufhin zu einem Hundepflegedienst gebracht worden. Die Autofahrer könnten sie dort wieder abholen, wenn sie die fehlenden Unterlagen nachreichten und die Kosten von bis zu 6000 Euro für Impfungen und Unterbringung zahlten.