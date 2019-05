Zeckenbiss beim Hund nicht mit Öl bekämpfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschborn (dpa/tmn) - Beim Kraulen des Hundes ist plötzlich eine komische Kugel zu fühlen - oh nein, eine Zecke steckt in seiner Haut! Die Parasiten docken meist an den gefäßreichen, dünnhäutigen Körperpartien an Kopf, Hals, Achseln und Schultern an, erklärt die "Neue Apotheken Illustrierte" (Ausgabe Mai/2019).

Nach jedem Spaziergang sollte man deshalb seinen Hund nach Zecken absuchen. Vor ihrem Versuch, eine Zecke mit einer Zeckenzange zu fassen zu bekommen, sollten Hundehalter die Plagegeister allerdings nicht mit Öl oder anderen Flüssigkeiten abtöten. Denn gerade im Todeskampf bringen die Blutsauger vermehrt infektiösen Speichel in die Wunde.

Es gibt spezielle Hunde-Sprays und Halsbänder mit einem Wirkstoff, der Zecken abschrecken und abtöten soll. Auf die Haut des Tieres im Nacken und hinteren Rückenbereich aufgetragen, verteile sich der Wirkstoff innerhalb eines Tages über den ganzen Körper.