Polizei findet nach Auffahrunfall zehn Hundewelpen in Auto

Wolfsburg (dpa/lni) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Wolfsburg haben Polizeibeamte zehn Hundewelpen in einem polnischen Personenwagen gefunden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 28 Jahre alte Fahrer des Autos am Morgen auf einen Sattelzug aufgefahren, weil er eigenen Aussagen zufolge in einen Sekundenschlaf gefallen war. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizisten fanden in dem Unfallwagen die zehn Hundejungen. Transportboxen gab es nicht. Sie seien in einem schlechten Zustand gewesen und wohl auch schon recht lange unterwegs: Als die Beamten die Tiere zur Wache brachten, erledigten sie erst einmal ihr Geschäft. Tierheim und Veterinäramt wurden verständigt und die Tiere in Quarantäne gebracht. Ob die Welpen illegal nach Deutschland gebracht wurden und auch, um welche Rassen es sich handelt, muss noch ermittelt werden.