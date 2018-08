Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Weil er den Abschuss von Wölfen deutlich erleichtern werde, lehnen mehrere Naturschutzverbände den von der bayerischen Staatsregierung vorgelegten "Aktionsplan Wolf" ab. Es handele sich um einen "Aktionsplan gegen den Wolf", teilte der Vorsitzende des Bundes Naturschutz (BN), Richard Mergner, am Donnerstag mit. "Ein Wolfsmanagement mit dem Gewehr in der Hand statt gutem Herdenschutz und Beratung für die Weidetierhalter lehnen wir ab." Der Staatsregierung werfen BN, die Gregor Louisoder Umweltstiftung und die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe vor, lediglich "Alibi-Maßnahmen" zum Schutz von Weidetieren geplant zu haben. Ziel sei nicht das Zusammenleben mit den Wildtieren, sondern, eine Ansiedlung von Wölfen in vielen Gebieten Bayerns zu verhindern.