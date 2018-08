Uhu steckt in Wuppertaler Heizkraftwerk fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa) - In der Halle eines Heizkraftwerks in Wuppertal hat sich ein Uhu in eine schwierige Lage gebracht. Vermutlich im Sturzflug ist der Greifvogel durch Lüftungsschlitze in 40 Meter Höhe in das Kraftwerk gelangt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Auf demselben Weg kommt er aber dort nicht mehr heraus. Auf Rat eines Vogelexperten des Wuppertales Zoos wurde der Uhu zunächst nicht eingefangen. Über Nacht sollten vier Türen, die zu einer Außenterrasse des Kraftwerks führen, geöffnet werden. Die Hoffnung bestehe, dass der Vogel so den Weg nach draußen findet. Geschehe dies nicht, sollte am Sonntagmorgen über weitere Maßnahmen entschieden werden.