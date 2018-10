Feuerwehr füllt Fischteiche in Wuppertal auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - In einer Parkanlage in Wuppertal hat die Feuerwehr einen ungewöhnlichen Einsatz absolviert und zwei Fischteiche vor dem völligen Austrocknen bewahrt. In den Barmer Anlagen füllten die Einsatzkräfte die beiden Teiche wieder soweit mit Wasser auf, dass ein Risiko für die Fische verhindert werden konnte. Wie die Feuerwehr am Dienstag weiter mitteilte, dauerte der Einsatz mit zwei Löschfahrzeugen am Montag mehrere Stunden.