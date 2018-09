Teich in Kleingarten abgepumpt und 33 Kois gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Unbekannte haben einen Teich in einem Kleingarten in Wolfsburg komplett abgepumpt und 33 wertvolle Fische gestohlen. Der etwa 5000 Liter Wasser umfassende Teich beherbergte 33 Kois, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter nahmen außerdem mehrere Geräte aus dem Kleingarten mit. Angaben zum genauen Wert der Fische und zum insgesamt entstandenen Sachschaden konnten zunächst nicht gemacht werden. Der Verlust wurde laut Polizei am Samstagabend bemerkt. Die Tat habe sich irgendwann in der Zeit von Dienstagabend bis Samstagabend abgespielt.