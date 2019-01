Junger Wolf auf Autobahn überfahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Ein junger Wolfsrüde ist beim Überqueren einer Autobahn bei Wolfsburg von einem Auto überfahren worden. Wie die Polizei mitteilte, war bereits am späten Freitagabend ein 33-Jähriger mit seinem Wagen auf der A 39 kurz vor der Anschlussstelle Mörse gegen das Tier gefahren, als es über die Fahrbahn lief. Er dachte zunächst, er habe ein Reh angefahren. Die Polizisten fanden nach den Angaben vom Samstag aber bei ihrer Suche an der Unfallstelle den toten Wolf. Der zuständige Kreisjägermeister begutachtete das Tier und bestätigte, dass es sich um einen jungen Wolfsrüden handelte. Das Tier wurde am Samstag für weitere Untersuchungen zur Tierärztlichen Hochschule Hannover gebracht.