Tiere - Wittingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - So leicht lässt sich Galloway-Bulle "Bernd" nicht einfangen: Das mindestens 400 Kilogramm schwere Tier ist seit vier Wochen im näheren Umkreis seiner Heimatwiese im Kreis Celle on tour. "Gerade heute habe ich wieder einen Anruf bekommen, dass er gesehen wurde", berichtete der Geschäftsführer des Gallowayhofes Wittingen (Kreis Celle), Diethelm Lilje, am Montag.

Zwar hat er schon eine Abschussgenehmigung für das Tier. "Ich muss ja handeln, schon aus versicherungstechnischen Gründen. Aber einen Abschuss möchten wir eigentlich nicht. Ich gebe ihm noch eine Woche." Um ihn einzufangen, hat Lilje nun einen Extra-Zaun gebaut, der ihn auf die Weide zu seinen Artgenossen führen soll. Die Galloways werden zur Landschafts- und Naturpflege im Naturschutzgebiet Schweinebruch bei Celle eingesetzt.

Der Bulle war von der Weide entwichen, weil Unbekannte am 20. Juli den Zaun durchschnitten hatten. Neun Jung-Bullen waren damals ausgebüxt, acht wurden eingefangen. Nur "Bernd" suchte das Weite. "Er ist sehr ängstlich geworden. Er will ja zu seinem Kameraden zurück und lag schon vor der Weide. Wenn ich aber auf ihn zugehe, hält er 50 bis 80 Meter Abstand", berichtet Lilje von bisherigen Versuchen, den Galloway-Bullen zur Rückkehr zu bewegen.

Das Tier habe vorher nie Angst gehabt. "Irgendetwas muss da passiert sein", wundert sich Lilje. Gefährlich sei "Bernd" nicht. Aber er sei schon zweimal auf dem Bahndamm gesehen worden. "Das ist nicht so gut." Dass "Bernd" geschlachtet wird, stand auch ohne Flucht fest. Aber käme er zurück, dann hätte er zumindest noch einen Sommer Zeit.