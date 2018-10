Tierschutzbeauftragte: Vermittlung aus Ausland sinnvoll

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Tierschutzbeauftragte Madeleine Martin hält die umstrittene Vermittlung von Tieren aus ausländischen Tierheimen in Deutschland für sinnvoll. Wenn das dadurch erzielte Geld in die Herkunftsländer zurückfließe, sei das völlig in Ordnung, sagte sie: "Das ist gelebte Europäische Union." Unseriös seien dagegen Organisationen, die unter dem Deckmantel des Tierschutzes im großen Stile Hunde importierten und das Geld behielten.

In Hessen sind viele Tierschutzvereine im Auslandstierschutz aktiv. Sie unterstützen oft Partnerheime in Osteuropa mit Geld, Sachspenden und Arbeitskraft. Dabei werden auch Tiere aus ausländischen Tierheimen nach Deutschland gebracht und vermittelt. Für die Vermittlung erheben Tierschutzvereine eine sogenannte Schutzgebühr.