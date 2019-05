Rund 4500 Hektar Blühstreifen für den Artenschutz in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Roßdorf (dpa/lhe) - Rund 4500 Hektar Blühstreifen sind in Hessen in diesem Jahr in diesem Jahr für den Artenschutz angelegt worden. "Wir müssen gemeinsam alles daransetzen, das Artensterben hier vor Ort in Hessen zu stoppen", sagte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag bei einer Bilanz zur Kampagne "Bienenfreundliches Hessen" auf einem Bauernhof im südhessischen Roßdorf. Im Rahmen der Kampagne seien zusammen mit dem Bauernverband und dem Landesverband der hessischen Imker in diesem Jahr zusätzlich 1600 Hektar angelegt. Das seien doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Dazu kämen im Rahmen eines mit 1,9 Millionen Euro geförderten anderen Umweltprogramms 1200 Hektar einjährige und 1660 Hektar mehrjährige Blühstreifen.

Zwar gehe es den Honigbienen besser, doch Wildbienen bräuchten dringend Schutz. Mehr als die Hälfte der 560 Arten in Deutschland seien gefährdet oder vom Aussterben bedroht, sagte Hinz. "Die Blühstreifen schaffen Nahrung und Lebensraum für Bienen, Wildbienen und andere Insekten und sind damit extrem wichtig für den Erhalt der Artenvielfalt."