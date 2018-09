Vögel kehren früher in Winterquartiere zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seebach (dpa/th) - In Thüringen sind in diesem Sommer einige Zugvogelarten nach Expertenbeobachtungen früher als sonst in die Winterquartiere zurückgekehrt. Grund ist nach Angaben der Vogelschutzwarte Seebach (Unstrut-Hainich-Kreis) die lange Hitze und Trockenheit, die das Nahrungsangebot der Vögel dezimiert hat. Schmetterlinge und andere Insektenarten seien nicht gut gediehen, Larven teilweise vertrocknet, sagte eine Sprecherin. Auch die teils extrem niedrigen Wasserstände in den Gewässern hätten sich ausgewirkt. Der Herbstvogelzug in Thüringen erreicht zwischen Ende September und Mitte Oktober seinen Höhepunkt.