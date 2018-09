Kammer: Bereitschaftsdienst der Tierärzte kommt an Grenzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Thüringer Tierbesitzer können sich nicht mehr absolut darauf verlassen, im Notfall jederzeit sofort einen Tierarzt in der Nähe zu finden. Nach Angaben der Tierärztekammer Thüringen fällt es den Veterinären immer schwerer, die von der Berufsordnung vorgesehene Notfalldienste auch an Wochenenden und in der Nacht anzubieten. "Das Notfalldienstsystem kommt an seine Grenzen", bemängelt der Geschäftsführer der Landestierärztekammer Andreas Schneeberg gegenüber dpa.

Das hänge auch damit zusammen, dass sich die Tierarztpraxen teils auf unterschiedliche Tierarten und Fachgebiete spezialisierten und kaum das ganze Land bedienen könnten. Im Unstrut-Hainich-Kreis, dem Kyffhäuserkreis und im Kreis Eichsfeld könnten die Notfalldienste schon jetzt nicht mehr in vollem Umfang garantiert werden, wie es bei der Kammer heißt.