Old English Bulldog zerbeißt Halterin Arme und Beine

Abbensen (dpa/lni) - Ein Hund der Rasse "Old English Bulldog" hat in Abbensen (Region Hannover) seine eigene Halterin angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel der einjährige Rüde im umzäuntem Garten der Familie über die 32-Jährige her. Die Frau erlitt Bisse in Armen und Beinen. Sie konnte sich trotzdem im Haus in Sicherheit bringen und die Rettungskräfte alarmieren. Weil der aggressive Hund sie bedrohte, konnten die Helfer das Grundstück aber nicht betreten und nur durch ein Fenster ins Haus gelangen. Nachdem sie Erste Hilfe geleistet hatten, brachten sie die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Dem Ehemann der 32-Jährigen gelang es schließlich, den Hund einzufangen.