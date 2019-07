Weltvogelpark Walsrode will mehr zeigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walsrode (dpa/lni) - Der an die spanische Freizeitpark-Gruppe Parques Reunidos verkaufte Weltvogelpark Walsrode will seine Nachzuchtprogramme erweitern und für die Besucher sichtbarer machen. Das kündigte der neue Geschäftsführer der Anlage, Javier Gimeno, an. Bislang werde viel hinter den Kulissen gearbeitet. Mit mehr als 4000 Vögeln und rund 650 verschiedene Arten gehört der Park zu den artenreichsten Zoos der Welt. "Wir brauchen noch Attraktionen für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren", sagte Gimeno. Das könnten neue Tiere, etwa Reptilien, Fledermäuse oder auch Bienen sein. "Es soll aber mit dem Thema Vögel oder Fliegen zu tun haben", betonte der Biologe. Parques Reunidos betreibt weltweit mehr als 60 Zoos und Freizeit-Parks.