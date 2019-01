Vogelpark Walsrode an Parques Reunidos verkauft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walsrode (dpa/lni) - Der Weltvogelpark Walsrode ist an die spanische Freizeitpark-Gruppe Parques Reunidos verkauft worden. Der Vertrag sei in dieser Woche unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher des Parks am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zum Kaufpreis machte er keine Angaben. Die Mitarbeiter sollten alle übernommen werden. Der Vertrag trete Ende Januar in Kraft.

Die Parques Reunidos Group übernahm unlängst auch das Freizeit-Resort "Tropical Islands" südlich von Berlin. Nach Unternehmensangaben betreibt Parques Reunidos weltweit insgesamt mehr als 60 Zoos und Freizeit-Parks. Mit mehr als 4000 Vögeln und 650 Arten gehört die Walsroder Anlage zu den artenreichsten Zoos der Welt. Bislang war sie im Besitz des belgischen Unternehmens Floralux.