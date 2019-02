Rätselhafter Wolfstod in Waldhufen: Untersuchung in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldhufen (dpa/sn) - Der rätselhafte Tod eines Wolfes auf einem Grundstück in Waldhufen (Landkreis Görlitz) wird zum Fall für das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Das Tier habe Verletzungen aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Experten seien sich allerdings uneinig, ob sie von einem anderen Wolf oder eventuell von einem Menschen stammten. Der tote Wolf wurde zur Untersuchung in Institut nach Berlin geschickt. Sollte sich herausstellen, dass er von einem Menschen getötet wurde, sei das eine Sache für das Landeskriminalamt, so der Polizeisprecher.

Neben dem LKA beschäftigt sich derzeit auch das Wolfsbüro Lupus mit dem Fall. Ein Mann hatte das tote Tier am Donnerstagnachmittag auf seinem Grundstück gefunden.