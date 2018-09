Seltener Vogel entzückt Ornithologen in Schleswig-Holstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wahlstorf (dpa/lno) - Seltener Gast in Schleswig-Holstein: Eine Sperbergrasmücke (sylvia nisoria) ist dem Ornithologen Ingo Ludwichowski vor einigen Tagen ins Netz gegangen. Der Geschäftsführer des Nabu-Landesverbands fing den jungen Singvogel bei einer Beringsaktion am Lanker See bei Wahlstorf im Kreis Plön. "Es ist das Highlight der bisherigen Saison", schwärmte Ludwichowski. Da der Brutbestand in Schleswig-Holstein praktisch als erloschen gilt, rätselt er, wo das Tier geschlüpft ist.

Der Biologe beringt seit 1983 Vögel. Bislang waren es rund 25 000, davon rund 3000 in diesem Jahr. Eine Sperbergrasmücke sei jedoch noch nie dabei gewesen. Gesehen habe die Art zuletzt vor rund 30 Jahren im Salemer Moor nahe Ratzeburg. "Damals brüteten noch einige." In Schleswig-Holstein wurde der Singvogel zuletzt auf dem Gelände des Flughafens Lübeck gesichtet.

Die Sperbergrasmücke gilt in den Vogelschutzrichtlinien als streng geschützte Art. In Schleswig-Holstein steht sie auf der Roten Liste als stark gefährdet.