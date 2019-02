Esel büxen aus und legen Verkehr auf Landstraße lahm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uhlstädt-Kirchhasel (dpa/th) - Drei ausgebüxte Esel haben im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt den Verkehr auf einer Landstraße behindert. Am Mittwochabend meldeten mehrere Autofahrer, dass die Tiere bei Uhlstädt-Kirchhasel zeitweise auf der Fahrbahn standen, wie die Polizei in Saalfeld am Donnerstag mitteilte. Als die Polizei eintraf, standen die Esel auf einem angrenzenden Feldweg. Der Halter wurde informiert. Der Mann aus Orlamünde fing seine Tiere wieder ein und führte sie zurück zur Weide. Laut Polizei konnten die Esel offenbar durch eine Lücke im Weidezaun entkommen. Verletzt wurde niemand.