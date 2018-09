Der Seewolf im Multimar Wattforum hat Nachwuchs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tönning (dpa/lno) - Die Biologen im Multimar Wattforum in Tönning im Kreis Nordfriesland freuen sich über seltenen Fisch-Nachwuchs. 48 kleine Seewölfe warten darauf, in große Becken umzuziehen. Die Fischbabys schlüpften im Dezember 2017. Die winzigen Larven haben sich nach neun Monaten zu fingerlangen Fischen entwickelt. Ausgewachsen kann der Seewolf (Anarhichas lupus) bis zu eineinhalb Meter groß werden. Die Nachzucht des auch als Katfisch, Steinbeißer, oder "Loup de mere" bezeichneten Fischs in einem Aquarium gilt als äußerst schwierig und gelingt nur selten. Das Multimar Wattforum in Tönning ist das größte Besucherzentrum für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.