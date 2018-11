Direkt aus dem dpa-Newskanal

Timmendorfer Strand (dpa/lno) - Fünf Wochen vor Weihnachten hat Meeresschildkröte "Speedy" im SeaLife in Timmendorfer Strand am Montag schon mal Besuch vom Weihnachtsmann bekommen. Stilecht mit rotem Mantel und weißem Rauschebart stieg Taucher Oliver Volz zu "Speedy" ins Becken und brachte ihm Plätzchen aus Algenpaste. "Die mag "Speedy" sehr gerne, die frisst er auch aus der Hand", sagte Biologin Cathrin Pawlak vom SesLife. Doch Volz stieg nicht in erster Linie zu Schildkröte und Haien ins Becken, um ihnen Geschenke zu bringen. Der Tauchlehrer steigt regelmäßig in die Bassins, um sie von innen zu reinigen. "Dann bringt er "Speedy" immer eine Leckerei mit, deshalb fordert er sie inzwischen schon recht vehement ein", sagte Pawlak.