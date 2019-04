Neuer Bär im Bärenwald Müritz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv)- Ein in Albanien geretteter Bär ist nach längerer Reise im Bärenwald Müritz eingetroffen. Die Bärendame "Dushi" hatte jahrelang in dem osteuropäischen Land in einem kleinen, verdreckten Gehege gelebt, wie die Stiftung Vier Pfoten am Dienstag mitteilte. Nachdem die Bärin vorübergehend in einem Zoo in Tirana untergebracht worden sei, habe sie vergangene Woche ihre 40-stündige Reise durch neun Länder an die Müritz angetreten. "Nach jahrelangen Qualen in grausamer Haltung kann "Dushi" nun zur Ruhe kommen, sich ausreichend bewegen und bärengerecht leben", sagt Carsten Hertwig, Bärenexperte bei Vier Pfoten.

Im Tierschutzprojekt "Bärenwald Müritz" leben aktuell 17 Braunbären in einem naturbelassenen Wald. Sie wurden zuvor aus nicht artgemäßer Haltung gerettet, wie der Bärenwald mitteilte. Jährlich kommen nach Angaben der Betreiber rund 90 000 Besucher. Da mit "Dushi" nun der 100. Bär in einem Bärenschutzzentrum lebt, soll ab sofort jeder 100. Besucher freien Eintritt im Park haben.